Sbanda con l’auto e muore. Tragedia a Villa Costantina di Loreto

LORETO – Incidente mortale questa mattina, 18 ottobre, nella frazione di Villa Costantina a Loreto. Un’auto ha sbandato, finendo fuori strada. Morta la persona a bordo: si tratta di un uomo di 70 anni.

La tragedia è avvenuta intorno alle 11, nella zona davanti al supermercato Conad presente nella frazione di Villa Costantina. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce rossa e la Polizia locale per ricostruire l’accaduto.

L’uomo era alla guida di una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della municipale, l’auto si sarebbe dapprima scontrata contro il palo della rotatoria di via Brodolini per finire la corsa contro una recinzione. L’uomo era in macchina da solo e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

(Notizia in aggiornamento)