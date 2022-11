Incidente a Osimo, auto contro un gregge di pecore

OSIMO – Non si è accorto del pastore che portava il gregge di pecore in strada e non è riuscito a frenare in tempo quando le ha viste. Tre sarebbero morte e altrettante sono rimaste ferite nell’impatto con quell’auto stamattina (14 novembre), attorno alle 7, in via Colle San Biagio a Osimo Stazione, poco distante dal Mc Donald’s. Alla guida della macchina, una Honda, un giovane che stava andando al lavoro. Il ragazzo è rimasto illeso, tanto che non è stato necessario nemmeno il medicamento sul posto.

Parte del gregge investito

Il mezzo è andato quasi completamente distrutto. Tantissima la paura. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Osimo e anche la Forestale. Gli accertamenti sono ancora in corso. La strada è percorribile.