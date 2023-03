Schianto in A14, muore un camionista

LORETO – Tragedia lungo l’autostrada A14 per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un tir e un autobus che viaggiava vuoto. È successo poco fa, attorno alle 14 di oggi (6 marzo). Nello schianto che si è verificato tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud, in direzione nord, è morto l’autista del mezzo pesante.

A incontrare la morte un giovane di 25 anni, residente a Foggia, conducente del tir appunto che trasportava cereali in direzione nord. L’autista del bus invece, 47enne di Civitanova Marche, è stato medicato sul posto. Non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente, al vaglio della Polizia stradale di Pescara, ma pare si sia trattato proprio di un tamponamento da parte del tir che viaggiava dietro l’autobus. Solo pochi minuti prima delle 16 il tratto, da casello a casello, è stato riaperto. La salma del giovane è stata trasportata all’obitorio di Torrette in attesa dell’arrivo dei familiari dalla Puglia.

Sul posto una task force, i vigili del fuoco del distaccamento osimano, la polizia stradale, l’automedica del 118 e l’ambulanza infermieristica. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo Icaro. Chiuse entrambe le carreggiate per i soccorsi. Per il camionista però, rimasto incastrato all’interno del suo mezzo, non c’è stato nulla da fare. Ferito ma non gravemente l’autista del bus. Code lunghe e incolonnamenti in quel tratto.

(articolo aggiornato alle 17.20)