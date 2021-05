Incidente mortale a Osimo, si valutano interventi sulla strada

OSIMO – Mercoledì pomeriggio (5 maggio) Diego Petruio, centauro 41enne di Ancona, padre di famiglia, è rimasto vittima di un incidente stradale alla periferia di Osimo. Il funerale si tiene stamattina (8 maggio) alle 10.30 nella chiesa San Michele al Pinocchio del capoluogo dorico. Tantissimi gli attestati di stima, le condoglianze, ricevute dalla famiglia in questi giorni di lutto.

Una strada pericolosa quella, via D’Ancona, che taglia in due San Biagio fino all’Aspio di Osimo. Di incidenti negli anni ce ne sono stati tanti, gravi e meno gravi. Lo sanno bene i cittadini e gli esponenti politici.

Diego Petruio

«Purtroppo il problema della velocità è costante su quella strada, per questo le pattuglie sono pressoché sempre presenti, anche la mattina del giorno dell’incidente erano lì, ma essendo la nuova lottizzazione ormai in via di ultimazione si potrebbe prevedere una modifica alla viabilità in uscita dalla frazione per immettersi sulla provinciale al fine di evitare attraversamenti di corsia – dice l’assessore alla Viabilità Federica Gatto -. Si è anche ipotizzata la realizzazione di una rotatoria di fronte al centro commerciale, il progetto però deve essere vagliato è realizzato dall’ente proprietario della strada, l’Anas. Altra importante soluzione ipnotizzata è la bretella da via Fermi a via Montegalluccio per mettere in sicurezza l’incrocio per Santo Stefano: la realizzazione è prevista nel bilancio pluriennale, in particolare è inserita nell’esercizio 2022 per un importo di 250mila euro».