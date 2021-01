Incidente sul lavoro a Osimo, operaio cade da una scala: è gravissimo

Stava lavorando ad un'insegna quando è volato per circa tre metri. Finendo al suolo, ha battuto violentemente il capo. Sul posto è arrivata l'eliambulanza Icaro

OSIMO – Task force di soccorsi nella tarda mattinata di oggi, 15 gennaio, per un incidente sul lavoro in via dei Tigli, nella zona di Passatempo di Osimo. Un operaio è caduto da una scala compiendo un volo di circa tre metri. Finendo al suolo, ha battuto violentemente il capo. Ci era salito su quella scala perché pare stesse montando un’insegna, che campeggia a metà nel capannone.

Allertato il 118, sul posto sono intervenute le ambulanze. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che dall’ospedale di Torrette si è alzato in volo per atterrare proprio nell’area di fronte alla ditta. L’uomo, in gravi condizioni a seguito del trauma cranico commotivo riportato, è stato trasferito al nosocomio regionale.

La prognosi è al momento riservata. Sgomento tra i colleghi della ditta. Sul posto anche una pattuglia del commissariato di Polizia osimano impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente. L’operaio, di una 40ina d’anni, sarebbe dipendente di una ditta esterna. Stava operando con un cestello e dovrebbe aver perso l’equilibrio all’improvviso.