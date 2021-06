Incidente in A14, furgone investe automedica ferma per un soccorso tra Ancona sud e Loreto

LORETO – Brutto incidente stradale oggi, 7 giugno, lungo l’A14, tra i caselli di Ancona sud e Loreto-Porto Recanati.

L’automedica

Durante le fasi di un soccorso in autostrada da parte di un equipaggio degli operatori del 118, un mezzo pesante avrebbe travolto l’automedica ferma.

La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area ed il recupero dell’attrezzatura presente a bordo del mezzo sanitario.

Gli equipaggi dell’automedica, e anche dell’ambulanza della Croce gialla di Camerano che erano in servizio, sono illesi. Pare infatti si trovassero tutti all’interno del mezzo della Croce fermo a qualche metro di distanza per soccorrere un paziente (motivo per cui appunto si trovavano lì).

Il conducente del furgone non sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Il transito avviene per il momento solo su una corsia di marcia. Sul posto anche la Polizia Autostradale. L’intervento è tuttora in corso. Si registrano due chilometri di code.