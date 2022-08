Inchiostro marchigiano, torna la kermesse dei talenti della letteratura

CASTELFIDARDO – È una vetrina sul mondo dell’editoria e un’occasione di incontro tra artisti della letteratura “Inchiostro marchigiano”, che torna a proporre nel primo weekend di settembre, sabato 3 e domenica 4, una carrellata di incontri a Castelfidardo. Due le location principali (piazza della Repubblica e auditorium San Francesco), 40 gli espositori coinvolti fra autori ed editori, una cinquantina gli ospiti annunciati. La macchina organizzativa coordinata dalla scrittrice Elisabetta Capecci dalla cui intuizione il festival è nato nel 2018, si è messa in moto coinvolgendo l’omonima associazione in partnership con la sezione locale Avis, “I semi dell’albero” e Amministrazione comunale. «Sosteniamo con convinzione questa iniziativa lodevole che stimola e avvicina alla lettura facendo conoscere generi diversi. La nostra Elisabetta dimostra e mette a disposizione uno spirito di iniziativa prezioso che vorremmo venisse premiato facendo assurgere “Inchiostro” a vero e proprio punto di riferimento per l’editoria regionale», dicono il sindaco Roberto Ascani e l’assessore alla Cultura Ruben Cittadini. Tre gli eventi salienti: nella giornata di sabato 3 settembre in auditorium San Francesco alle 18.30 la presentazione del “Red Oak Manor collection”, saga di romanzi ambientati in un orfanotrofio americano. Le dieci autrici della serie, che ad oggi ha venduto più di 20mila copie, tengono questo evento in esclusiva per il Centro Italia con annesso firmacopie. In serata alle 21 nella sede Avis di via Matteotti, la presentazione del romanzo “Joel & Sue” di Laura Nottari mentre domenica 4 alle 18 in auditorium Paola Chiozza, autrice Salani, chiuderà il festival parlando della sua ultima opera, “La formula dell’attrazione”.

L’autrice Paola Duca presenta “Di neve e di cristallo” scritto con Loretta Mozzoni: «Nasce da rapporto amicizia, la nostra collaborazione è nata dal lavoro di catalogazione dei vinili che ha portato alla mostra fissa per il Rotary Jesi e al catalogo – racconta Duca -. Ogni nostro libro tratta un genere. “La spilla di Isabella” è storico, “Erano tutti belli in famiglia” raccoglie ricordi marchigiani, quest’ultimo è un thriller noir ambientato nel Settecento con grandi riflessi di introspezione per Giaconi editore. Stiamo scrivendo il quarto romanzo, un memoriale di una donna in controtendenza nell’Ottocento».

Non mancherà inoltre la tradizionale mostra-mercato con orario continuato 10-20 e l’illustrazione delle attività proposte da “Inchiostro marchigiano”: scrittura creativa, fotografia e web marketing editoriale. Fra le novità da segnalare, il concorso letterario promosso da ‘I semi dell’albero’ per premiare la migliore opera a tema e contenuto sociale; per partecipare occorre iscriversi nell’apposito stand. Il vincitore sarà ufficializzato entro il 30 novembre.