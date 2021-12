Green pass, controlli a Osimo sulle norme anti Covid. Nessuna irregolarità

Nel pomeriggio di sabato (18 dicembre) è stato organizzato un servizio interforze in gran parte dedicato a verificare la corretta osservanza delle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia in città

OSIMO- Ancora tanti controlli nel fine settimana per prevenire ogni forma di illegalità e per verificare il rispetto delle norme anti Covid, senza registrare nessuna irregolarità nei locali visitati né tra gli avventori.



Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, coordinati dal Commissariato di Polizia di Osimo con le altre Forze di Polizia e la Polizia Locale, a tutela della salute e della sicurezza pubblica, nel pomeriggio di sabato (18 dicembre) è stato organizzato un servizio interforze. Il servizio, svolto dagli agenti del Commissariato di Osimo unitamente ad un equipaggio dei Carabinieri e ad uno della Polizia Locale, è stato in gran parte dedicato a verificare la corretta osservanza delle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia. Sono stati pertanto controllati una decina di bar, sia del centro cittadino che della periferia, ed i relativi clienti e, al maxi parcheggio, i passeggeri di un autobus proveniente da Ancona. Non è stata rilevata alcuna irregolarità: tutte le persone che consumavano ai tavoli, all’interno dei locali, sono risultate in possesso del Green pass rafforzato, attestate il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione da Covid-19, mentre per i passeggeri dell’autobus è stato sufficiente esibire il Green Pass di base, ottenibile anche con tampone negativo, come previsto dalla recente normativa introdotta dal decreto del 26 novembre scorso, per risultare regolari.

Durante il servizio sono stati controllati anche i luoghi segnalati dai cittadini come punti di ritrovo di giovani e giovanissimi che si sono resi autori di disturbo alla quiete pubblica ed altre violazioni, senza rilevare alcunché.