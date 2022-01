Osimo, Graziano Palazzini si dimette dalla carica di consigliere comunale

OSIMO – Si è dimesso dal ruolo di consigliere comunale Graziano Palazzini, esponente di Patto sociale e volto storico delle Liste civiche all’opposizione a Osimo. Fino al 2014 presidente della Asso, Palazzini ha legittimato il suo gesto riconducendolo alla volontà espressa fin dall’inizio dai civici di favorire il ricambio agli altri candidati non eletti della lista, soprattutto giovani.

Graziano Palazzini

«È una mia scelta, resterò comunque attivo nei movimenti civici. È giusto dare modo ad altri di fare esperienza all’interno del civico consesso», ha detto. Al suo posto dovrebbe subentrare Matteo Sabbatini durante la prossima seduta che sarà convocata a febbraio.

Il commento del presidente Campanari

«Esprimo grande dispiacere, personale ed istituzionale, per le dimissioni del consigliere Palazzini – commenta il presidente del Consiglio Giorgio Campanari -. Nei tanti anni trascorsi al servizio della macchina comunale ha spesso preferito la concretezza delle azioni all’apparire, sempre attento alle richieste che venivano dai cittadini. Sia in maggioranza, prima, che in minoranza, ora. Personalmente perdo un valido collega con cui era sempre un piacere confrontarsi, in maniera rispettosa, senza mai scontrarsi. Avremo modo di continuare a farlo anche fuori dalle istituzioni perché, conoscendolo, sono sicuro che, anche senza la carica di consigliere comunale, continuerà ad occuparsi di politica da cittadino attivo».

Le parole della presidente Giacchetti

«Nel ringraziare l’ex consigliere per il generoso gesto di lasciare l’aula consiliare a favore dei non eletti, elemento condiviso in sede assembleare da parte del movimento politico Liste Civiche a seguito delle elezioni amministrative del 2019, applicato dal presidente Latini e, ora da Graziano Palazzini, si precisa che la scelta di rifiutare l’ingresso in sala gialla, che mi sarebbe legittimamente spettato, è indotto dal senso di responsabilità nei confronti dell’istituto Campana di Osimo (nonostante la causa intentata dal Comune di Osimo contro il Campana), del cda dello stesso che mi ha nominata presidente lo scorso maggio e del Consiglio regionale delle Marche che ha provveduto alla mia nomina presso l’ente. La decisione è stata presa in serenità e autonomia e comunicata in un secondo momento a Dino Latini in qualità di leader del movimento politico Liste civiche. Un movimento che deve iniziare a gettare lo sguardo verso la tornata elettorale del 2024, anteponendo alle aspirazioni personali, quelle di un gruppo politico che solo grazie alla sua coesione e freschezza è riuscito a governare per 15 anni ininterrottamente la città di Osimo. È auspicabile il coinvolgimento dei giovani, vero motore per il futuro, anche attraverso il ruolo di consigliere comunale, proprio come si era stabilito nel luglio 2019. La politica rimane una grande passione ed impegno mosso da grande senso civico e responsabilità verso i miei concittadini. La scelta maturata di rimanere presidente dell’istituto Campana non rappresenta alcun tipo di “prepensionamento” dalla vita attiva nella nostra città ma un impegno sempre costante, a favore e a servizio di Osimo».