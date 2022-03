Grande viabilità, il sindaco di Osimo incontra la viceministra Teresa Bellanova

OSIMO – Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ieri pomeriggio, 7 marzo, è ricevuto a Roma dalla viceministra al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, la senatrice Teresa Bellanova. E’ stata un’occasione preziosa per illustrare le opportunità legate al Pnrr e le peculiarità della comunità di Osimo e della vallata del Musone, evidenziando le priorità maggiori da affrontare e avviare quindi un confronto tra gli enti preposti al miglioramento delle infrastrutture. L’incontro era saltato a inizio anno per Covid, subito recuperato non appena le condizioni l’hanno reso possibile. «Ho trovato la viceministra molto attenta alle questioni locali che ho illustrato. Ci ha dato disponibilità a organizzare nuovi incontri a breve tra le strutture competenti del Mims per approfondire le possibilità che possono essere sfruttate dalla nostra Osimo, quale crocevia strategico tra le province di Ancona e di Macerata», spiega il primo cittadino.

La senatrice Teresa Villanova con il sindaco Simone Pugnaloni

Il cinema Concerto

Ci sono altri temi caldi in città per quanto riguarda i lavori pubblici. Ad esempio i ritardi per quanto riguarda l’ex cinema Concerto in centro. «Da sempre mantengo le mie promesse alla città e posso garantirvi che il progetto di far rifiorire turismo e cultura rimane una priorità ineludibile del mio mandato – continua il primo cittadino -. Per questo, sebbene comprenda e sia vicino alle difficoltà manifestate dai frati minori, voglio rassicurare i cittadini sulla rapida ripresa dei lavori all’ex Concerto. Ho dato un ultimatum alla ditta che ha vinto l’appalto affinché si affretti a partire e a sottoscrivere la consegna dei lavori. Da quella data avrà a disposizione 120 giorni per realizzare la sala auditorium-proiezioni da 99 posti».