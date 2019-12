Gran Concerto di Natale: più di 100 esecutori a Osimo

OSIMO – Un concerto con una super orchestra formata da oltre 100 elementi. Il “Marche Music College” diretto dal Maestro Alessandro Marra, insieme alla corale Borroni e ad un coro di bambini preparato per l’occasione, saranno protagonisti questa sera alle 21.15 del Gran Concerto di Natale di Osimo (ingresso gratuito), in scena alla Concattedrale di San Leopardo. I migliori giovani talenti delle Marche tornano in città dopo il grande successo di “Musiche da Oscar”, un concerto dedicato alle musiche da film che si è tenuto presso il teatro La Nuova Fenice lo scorso 1 novembre.

Il Gran Concerto di Natale, dopo una prima parte dedicata ai soli archi e alle musiche di Vivaldi e Corelli, vedrà protagonista la corale ” A. Borroni” di Osimo guidata dal Maestro Riccardo Lorenzetti, unita alla corale “G. Ferretti” di Ancona nell’esecuzione del celebre “ Gloria in excelsis Deo” di Antonio Vivaldi per coro e orchestra.

Nel gran finale, all’orchestra composta da 30 giovani talenti provenienti da Marche e Abruzzo (18 violini, 4 viole, 5 violoncelli, 2 contrabbassi e e clavicembalo), si uniranno oltre 30 bambini provenienti dall’I.C. “Caio Giulio Cesare”, dall’ I.C.”Trillini” e dalla Civica Scuola di Musica di Osimo che, per l’occasione, ha costituito un coro di voci bianche, raccogliendo giovanissimi studenti di vari strumenti musicali. L’orchestra e i cori eseguiranno canti della tradizione natalizia, arrangiati e orchestrati dal Maestro Riccardo Lorenzetti per Orchestra d’archi, coro polifonico e coro di voci bianche. Novità di quest’anno, grazie alla associazione Ancona Jazz- Spazio musica e al Comune di Ancona, il concerto verrà replicato il 29 dicembre alle ore 18 presso la Chiesa di S. Francesco alle Scale di Ancona, con la partecipazione di altri 50 bambini provenienti dalle scuole del capoluogo.

«Potremo vedere ancora una volta ragazzi provenienti dalle scuole elementari e medie cantare insieme – spiega il Maestro Alessandro Marra – accompagnati da un’orchestra d’archi giovanile e da un coro polifonico, in un’esperienza che, sicuramente, sarà per loro occasione di crescita umana e musicale e, perché no, un momento di piacevole armonia generazionale».

Salirà sul palco anche l’assessore alla Cultura di Osimo Mauro Pellegrini, che suonerà il sax in un brano di chiusura del concerto. Si replica domani ad Ancona nella chiesa di San Francesco alle Scale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA