Matteo Salvini torna nelle Marche. Sul toto Giunta dice: «Nessun numero contano le persone»

CASTELFIDARDO – «È un dovere esserci per ringraziare della fiducia che vale più dei voti, per la responsabilità: essere il primo partito in Consiglio regionale è sicuramente motivo di orgoglio, di gioia, ma dobbiamo lavorare bene e il doppio». Sono le prime parole di Matteo Salvini a Castelfidardo per un vertice con gli eletti della Lega e il presidente regionale Francesco Acquaroli. Al centro del colloquio, il puzzle delle nomine in Giunta, anche se in casa Lega è bocche cucite. L’incontro al Klass Hotel.

Il leader nazionale della Lega però non si sbilancia e fuga subito ogni dubbio spiegando «non faccio numeri, sono qua a incontrare le persone. Noi della Lega siamo abituati a chiedere in base alle competenze che abbiamo, non è che spariamo numeri», ma «vediamo che donne e che uomini ci sono in campo, e in base a questo vedremo di occuparci di alcuni settori in particolare».

Proseguendo sul tema ha citato dei fronti «di cui la Lega si occupa da sempre in tutte le regioni: penso all’agricoltura, alla difesa del territorio, al turismo, all’ambiente. Però ogni regione fa storia a sé».

«I marchigiani hanno chiesto alla Lega una marcia in più rispetto alla sinistra uscente» ha dichiarato Salvini, «dopo decenni il voto di domenica e lunedì ci assegna un ruolo fondamentale, quindi sono ben contento di essere qua per lavorare, i festeggiamenti per noi sono durati mezza giornata, adesso è già il tempo del lavoro». Salvini ha sottolineato il buon piazzamento della Lega, evidenziando «abbiamo eletto 8 consiglieri regionali, non li abbiamo mai avuti nella storia delle Marche, da che esistono». Un risultato, quello del partito, che risalta anche a livello nazionale, escludendo Valle d’Aosta e Veneto, ma nelle Marche «si è lavorato bene, ma adesso non bisogna sedersi, da questo bisogna partire». Salvini ha sottolineato che «probabilmente nelle Marche ha pagato il fatto che la Lega abbia aperto le sue sedi e liste a professionisti, imprenditori, commercianti, insegnanti. artigiani, dobbiamo allargare e coinvolgere».

Sollecitato dai giornalisti sull’iniziativa del presidente regionale Francesco Acquaroli che come primo atto ha annunciato che scriverà a Mattarella per attenzionarlo sul nodo ricostruzione, Salvini ha dichiarato «Ha fatto bene Acquaroli a partire dal sisma» e poi ha auspicato un modello Genova applicato alla ricostruzione e pieni poteri ai sindaci: «Fra commissari, burocrazie e vice commissari» il leader nazionale della Lega ha chiesto «soldi e pieni poteri ai sindaci».

(Notizia in aggiornamento)