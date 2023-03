Giovanni Socci sbanca il Perla Poker Festival di Nova Gorica

Slovenia ancora dolce per il marchigiano Giovanni Socci, conosciuto personaggio del by night residente a Castelfidardo, che a distanza di pochi mesi dalla vittoria della Omaha Champions League si aggiudica a pari merito con il tedesco Durmisi Mubarek il Perla Poker Festival tenutosi al casinò Nova Gorica, che per l’occasione ha superato di 11.000 euro la previsione dei 100.000 previsti dal montepremi.

Dopo aver iniziato il day 2 dalle ultimissime posizioni del chip count, e sfruttando la sua esperienza nel Texas holdem inizia una clamorosa rimonta che gli fa scalare la classifica fino alla vittoria condivisa con il tedesco.

Ma andiamo per ordine per capire nel dettaglio i passaggi salienti della disputa. Dopo quattro giorni giorni di hold’em il Perla Poker Festival vedeva concludersi con Durmisi Mubarek winner su Giovanni Socci, runner up che, però, aveva chiuso con un deal a due in vetta. Si son ritrovati in 18 ieri pomeriggio, lunedì 20 marzo, per decidere chi sarebbe emerso vincitore sui 535 partecipanti iscritti al torneo, portando a casa la prima moneta da 25.000 euro. In un paio di livelli, si formava il tavolo finale a 9 che vedeva sedersi anche Giovanni Socci che, ricordiamo, partiva al Day 2 con soli 20BB.

Il finale è giunto a sorpresa poco prima della mezzanotte: con l’uscita di un ottimo Lorenzo Acampora in terza posizione, rimanevano in gioco Mubarek e Socci con il primo seduto davanti a circa 60 milioni di chips contro i 15 scarsi di Socci. E qui Mubarek, riconoscendo la maggiore esperienza di Socci, chiedeva di poter portare a casa il trofeo perché confessava di “non aver mai vinto nulla finora”. In cambio, offriva uno split alla pari, ignorando la sua massiva chip lead. Socci non poteva non accettare chiudeva così da grande protagonista la seconda edizione del Festival sloveno. Primo premio dunque di 25.000 euro e secondo da 15.000 divisi tra l’italiano e il tedesco in quote uguali, un finale all’insegna del fair play e del reciproco rispetto.