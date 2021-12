Osimo, Gianmarco Tamberi cittadino onorario

Il campione olimpico ha ricevuto la pergamena e ha augurato a tutti di inseguire i propri sogni con passione. «Ho mosso i miei primi salti nell'Atletica Osimo ed essere premiato qui oggi per me è un grande onore»

OSIMO – Osimo non poteva non consegnare al campione olimpico Gianmarco Tamberi le chiavi d’accesso della città con il conferimento della cittadinanza onoraria. L’ha fatto proprio stasera, 7 dicembre, nel palazzo comunale, durante la cerimonia ufficiale di consegna che ha coinvolto pochi presenti tra autorità civili e militari, assieme all’Atletica Osimo, ma tantissimi connessi online, per via delle norme anti covid, ad assistere all’evento.

«Ho mosso i miei primi salti nell’Atletica Osimo ed essere premiato qui oggi per me è un grande onore. Mi riaffiorano in mente tante cose belle, sacrifici e la passione che non è mai venuta meno – ha detto Gimbo -. Auguro a tutti di inseguire sempre i propri sogni». È stato il primo cittadino Simone Pugnaloni a consegnarli la pergamena. «È l’occasione per dirti di persona che Osimo è davvero felice e orgogliosa di aver dato i natali sportivi a un grande campione come te», ha detto. «Siamo tutti fieri di te, sei un esempio per le nuove generazioni», ha detto lo storico allenatore dall’Atletica Gino Falcetta accanto al presidente del Coni Marche Fabio Luna e alle promesse giovani dell’Atletica.





Osimo in Valmusone ha seguito Offagna in ordine di tempo per quanto riguarda il conferimento, borgo che ha cresciuto Tamberi e che tramite il sindaco Ezio Capitani tre settimane fa gli ha dato la stessa onorificenza. Tutte le cerimonie si sono aperte e chiuse tra gli applausi, oggi anche tra le note del maestro osimano Marco Santini.