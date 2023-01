Furti a Loreto, il Comune: «In arrivo nuove telecamere»

LORETO – «Con l’arrivo del 2023 salirà a 90 il numero di telecamere dell’impianto di videosorveglianza del comune di Loreto». A chiarirlo è l’assessore alla Sicurezza Fabiola Principi, che interviene sulle ultime vicissitudini riguardanti i furti a Villa Musone sottolineando insieme con il sindaco Moreno Pieroni l’attenzione posta dall’Amministrazione sul fronte della sicurezza pubblica.

«È cosa ben nota in comune che entro i primi mesi del 2023 sarà realizzata l’ultima parte del progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino. Si tratta di un progetto iniziato già da tempo, che progressivamente ha visto non solo crescere il numero delle telecamere, ma anche le loro prestazioni tecnologiche. Spiace, e fa pensare, il fatto che al consigliere Castagnani, generalmente molto attento, sia sfuggito questo concreto miglioramento dell’infrastruttura comunale di videosorveglianza, del quale abbiamo anche riferito ai cittadini nell’ultimo numero del periodico comunale uscito appena prima di Natale». Nello specifico l’impianto di videosorveglianza lauretano, già ampliato fino ad 80 telecamere nel 2021, una volta a regime sarà costituito da 90 telecamere: 20 saranno le telecamere ocr che monitorano i principali ingressi della città ed anche i punti di maggior transito, mentre 70 saranno le telecamere di contesto posizionate in punti del paese ritenuti di maggior degrado o più sensibili. «In più tutto l’impianto è monitorato dalla centrale operativa situata presso il comando di Polizia locale, dove viene costantemente verificato il corretto funzionamento del sistema». Accanto a ciò, c’è il lavoro costante delle forze dell’ordine, verso il quale sindaco ed amministrazione ripongono totale fiducia: «Mi preme sottolineare l’egregio lavoro che stanno svolgendo da mesi le forze dell’ordine – dice il primo cittadino Moreno Pieroni – in particolare la nostra stazione dei Carabinieri, che da tempo monitorano la situazione. Confido che presto chi sta compiendo questi reati sarà assicurato alla giustizia. Comprendo bene come questa situazione possa aver creato un clima di esasperazione tra gli abitanti. Tuttavia ho massima fiducia nelle misure messe in campo per contrastare questi fenomeni e riportare la serenità nella frazione».