Furti a Loreto, emessi due avvisi orali

LORETO – Segnalazioni di furti e reati predatori sono arrivati in Questura da Villa Musone di Loreto, con richieste di intervento rivolte alle forze dell’ordine. Valutati i precedenti e la condotta di vita di due persone residenti a Loreto, il Questore ha disposto nei loro confronti l’avviso orale, su proposta dei Carabinieri che anche l’altra notte hanno effettuato controlli massicci nella piazzetta centrale. Si tratta di un 26enne originario della provincia di Foggia e un 40enne del Cosentino cui è stato intimato di cambiare condotta ed acquisire un modus vivendi conforme alla legge. Nei confronti del 26enne poi è stato disposto anche il foglio di via obbligatorio dal comune di Castelfidardo. Tutti i provvedimenti sono stati disposti a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, trattandosi di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, con precedenti ripetuti e specifici, che vivono con i proventi dei reati commessi.

Le parole del Questore

Il Questore di Ancona afferma: «La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica».