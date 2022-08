Furti in Valmusone: inseguimento da film a Osimo, carabiniere speronato

OSIMO – L’altra notte (9 agosto) verso le 22 lungo la statale 16 a Osimo è avvenuto un vero e proprio inseguimento da film che ha aperto una breccia per le indagini contro i furti in Valmusone. Un carabiniere non in servizio, appartenente al Norm della compagnia di Osimo, era alla guida della propria auto quando ne ha notata una sospetta. L’ha pedinata dopo aver allertato i colleghi che intanto si erano messi in moto per raggiungerlo e magari accerchiarla. All’interno di quella macchina c’erano più persone, tutte di corporatura robusta. Quando hanno capito di essere seguite si sono messe a correre a folle velocità verso l’autostrada. Prima hanno speronato l’auto del carabiniere però che è finito fuoristrada, l’auto si è capottata lungo via Goldoni, a pochi passi dall’Ikea, nel territorio a confine tra Camerano e Osimo. Il carabiniere è stato soccorso poco dopo e portato all’ospedale. Se la caverà con dieci giorni di prognosi. La sua auto, privata, è stata semidistrutta. Con grande lucidità però è riuscito a fornire ai colleghi tutte le indicazioni necessarie all’inseguimento che sono tuttora sulle tracce di quell’auto.

Sono state diverse le gazzelle che hanno raggiunto a sirene spiegate la zona piena di centri commerciali, chiusa a quell’ora. La macchina nel mirino dei militari però stava per imboccare l’A14 dal vicino casello di Ancona sud. In seguito è stata ritrovata, abbandonata, poco dopo in via Grandi. I malviventi se l’erano data a gambe per i campi avvolti dal buio della notte, forse imboccando proprio l’autostrada. I carabinieri sono riusciti a recuperare diecimila euro di refurtiva lasciata sul posto da quegli uomini, marmitte di auto che sarebbero state di certo rivendute nel mercato nero. Le indagini sono serrate e i malviventi, che si muovevano appunto su quell’auto di colore scuro, potrebbero avere le ore contate.