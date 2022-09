OSIMO e CASTELFIDARDO – La zona industriale della Valmusone è stata colpita più volte da una banda specializzata in furti di metalli negli ultimi due mesi. «Le quotazioni delle materie prime da lavorazione, in particolar modo ottone e rame, in questo periodo sono molto alte e costituiscono un obbiettivo molto redditizio – dice Marco Cingolani, capogruppo di Fratelli d’Italia -. Sono almeno quattro i furti andati a segno in altrettante ditte per un danno complessivo di svariate migliaia di euro, oltre ai gravi disagi creati alle attività produttive per via della difficoltà di reperire materiale in tempi brevi». In altri casi, almeno due, i sistemi di allarme hanno funzionato riuscendo ad evitare i furti, ma non senza conseguenze per le aziende che hanno dovuto provvedere al ripristino per via dei danni causati dalla banda.

«La tipologia del furto prevede un tempo di operazione abbastanza lungo e il fatto che si stiano verificando episodi in serie nell’arco di breve tempo nella stessa zona evidenzia un grave problema di sicurezza e di controllo del territorio – continua Cingolani, mentre i carabinieri sono al lavoro per individuare la banda -. Dobbiamo assolutamente dare un segnale di vicinanza ai nostri imprenditori, che in questo periodo devono affrontare già una crisi di cui tutti conosciamo l’entità e non possono vivere con l’angoscia di alzarsi la mattina e trovarsi l’azienda svuotata. Le forze dell’ordine che presidiano il territorio stanno facendo il possibile ma sono sotto organico, e gli impianti di video sorveglianza vanno migliorati e adeguati con le migliori tecnologie, in modo da essere strumento utile ed efficacie alle indagini, soprattutto in fase di prevenzione. Ho provveduto ad inoltrare al Sindaco l’invito ad informare il Prefetto della situazione e chiedere il potenziamento del controllo del territorio».