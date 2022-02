Osimo, a fuoco il silos di una ditta: arrivano i pompieri

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco in un'azienda alla periferia della città. Il rogo è stato domato dopo ore di lavoro

OSIMO – Sono arrivati i vigili del fuoco oggi, 21 febbraio, alle 12.30 circa a Padiglione di Osimo per l’incendio di un silos di polvere metallica di una ditta. Sul posto la squadra di Osimo con due autobotti che, in supporto personale dalla sede centrale di Ancona arrivato con l’autoscala, ha spento le fiamme, monitorato la temperatura con la termocamera e messo in sicurezza l’area dell’intervento. L’incendio sarebbe di natura accidentale. Nessuno dei dipendenti della ditta, che si occupa di lucidatura metalli, è rimasto coinvolto.

Il silos

L’attività dell’azienda è continuata nonostante l’intervento dei pompieri che, nel giro di due ore, hanno sistemato tutto.