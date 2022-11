Filottrano sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Leo Moretti. Dolore nella famiglia Lardini

FILOTTRANO – Una giornata tristissima quella di oggi a Filottrano. La città dei tessuti si stringe alla famiglia Lardini, titolare dell’azienda marchigiana leader nell’abbigliamento, conosciuta in tutto il mondo, per la scomparsa improvvisa di Leo Moretti, figlio di Loredana Lardini e imprenditore molto apprezzato.

L’uomo, 43 anni, sposato e padre di tre figli, è stato colto da un malore improvviso ieri sera nella sua abitazione. Sembra sia stato uno dei figli a trovarlo, esanime, e a lanciare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove si è spento. Una tragedia che getta nello sconforto non solo la famiglia, ma anche i dipendenti dell’azienda Lardini molto affezionati al giovane Leo, così umile e disponibile. Un punto di riferimento anche per molti brand gestiti direttamente dall’azienda che, pur avendo moltissimi punti vendita in tutto il mondo, ha deciso di mantenere il quartier generale proprio a Filottrano da dove era partita. La notizia della morte improvvisa di Leo Moretti si è sparsa in mattinata e ha destato un coro di commozione e vicinanza, soprattutto alla moglie e ai tre figli.

Appassionato di fuoristrada e di gare, Leo Moretti faceva parte del RedTeam Hm4x4, una squadra agonistica di fuoristrada di Filottrano. Il team ha postato sui social un commosso saluto. «Quelle cose che non vorremmo mai sentire… quelle notizie che non vorremmo mai dare… purtroppo il nostro caro amico Leo Moretti ieri sera ci ha lasciati alla giovane età di 43 anni. Oltre ad un sacco di amici e appassionati di off road 4×4, lascia la sua famiglia, la moglie e tre figli. Siamo senza parole», il commento amaro degli amici con cui Leo condivideva la passione per i motori. I funerali non sono stati ancora fissati. Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia Lardini.