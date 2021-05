Filottrano, scontro tra due auto: una finisce in un campo. Interviene l’eliambulanza

FILOTTRANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, 4 maggio, lungo la SP362 via Imbrecciata nel Comune di Filottrano per un incidente stradale.

Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate tra loro, ed una di queste si e rovesciata nel campo adiacente alla strada. La Squadra di Osimo, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha collaborato con i Sanitari del 118 per estrarre i feriti dalle auto. Uno di questi e stato trasportato con l’eliambulanza al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona, mentre gli altri tre occupanti delle vetture sono stati trasportati presso gli Ospedali limitrofi. La Squadra VVF ha provveduto successivamente alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona ed la Polizia Municipale.