Filottrano, riapre il cinema Torquis

FILOTTRANO – «Abbiamo lavorato con una ditta specializzata per pulire, sanificare, riordinare e sistemare il cinema teatro Torquis. Vogliamo riaprire in tutta sicurezza». Lo comunicano dal locale di Filottrano, chiuso per l’epidemia Covid che sta cercando di rialzarsi nel rispetto delle normative anti virus. La struttura ha riaperto i battenti in questi giorni ed è già pronta ad accogliere il pubblico per le proiezioni cinematografiche. Al momento non ci sono eventi in programma nel cinema che spesso ha ospitato serate con ospiti importanti.

«Si è lavorato molto per rendere migliore e più accogliente la sala del nostro cinema – continuano -. Abbiamo aggiornato l’audio con la completa sostituzione del processore. Adesso possiamo offrirlo con Dolby 7.1 in linea con la qualità offerta dalle migliori sale cinematografiche. Oltre a questo importante aggiornamento, si è provveduto a trattare con il vapore e con prodotti specifici la moquette, tutte le poltrone, sono stati sostituiti gli elementi usurati dei servizi igienici e sostituiti quelli non più a norma. Sono stati aggiunti i dispenser per la sanificazione delle mani all’ingresso e in sala. Inoltre, per poter snellire le possibili code che si potrebbero produrre per la compilazione dei documenti richiesti dalla normativa Covid, abbiamo previsto la possibilità di fare una prenotazione tramite messaggio. Venerdì 9 ottobre alle 21.30, sabato 10 alle 21.30 e domenica 11 alle 17.30 e 21.30 proiettiamo il film “Divorzio a Las Vegas”. Si può prenotare tramite Whatsapp al numero 320 4459895 indicando nome, cognome e telefono di chi acquista e degli eventuali conviventi. Prepareremo noi i documenti».

Anche la biblioteca comunale cittadina ha riattivato la sala lettura, seppur per un numero massimo di dieci persone, l’accesso allo scaffale e la sala ragazzi dove è consentito l’accesso libero a scaffale per un massimo di un bambino alla volta accompagnato da un adulto.