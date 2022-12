Filottrano, al via la prima lotteria solidale della Fondazione Scarponi

FILOTTRANO – Fino al 10 gennaio è possibile sostenere il Progetto Scuola prendendo i biglietti della prima Lotteria solidale di Natale della Fondazione Michele Scarponi, nata in memoria dell’aquila di Filottrano. Ogni biglietto vale 2 euro. Il Progetto Scuola “La strada è di tutti, a partire dal più fragile” è un programma di educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale ideato e realizzato dalla Fondazione e che si rivolge a studenti e studentesse delle scuole secondarie. Nel dettaglio la Fondazione Michele Scarponi sta formando, con un approccio trasversale, professionale ed innovativo, 25 educatori che, acquisite le competenze necessarie, andranno negli Istituti ad insegnare come vivere la strada in sicurezza e consapevolezza.

Il messaggio di Marco Scarponi

«Ognuno di noi, con la lotteria, può portare questo modello educativo tra i banchi di scuola. In questi anni abbiamo capito l’importanza ed il bisogno di portare la cultura di una strada sicura per tutti, soprattutto per le persone più fragili, nelle nostre comunità e per farlo partiamo dall’educare e sensibilizzare ragazzi e ragazze – sostiene Marco Scarponi, segretario nazionale della Fondazione “Michele Scarponi” -. Ringraziamo tutti coloro che vorranno partecipare e diffondere tra amici e conoscenti la nostra prima Lotteria solidale di Natale perché solo insieme possiamo costruire una strada di pace».

I biglietti

Per avere i biglietti basta contattare la Fondazione (info@fondazionemichelescarponi.com o 347 5929666) oppure recarsi a: – la Ciclofficina, via Gemme 1, Filottrano – la Cartolibreria Fantaghirò, Corso del Popolo, Filottrano – la bottega del Calzolaio Coppari Ferruccio, Corso del Popolo 24, Filottrano – la Ferramenta Berardinelli, Via Guglielmo Marconi 14, Filottrano – M&M Gioielli di Massaccesi Andrea, via Guglielmo Marconi 12, Filottrano. In palio 20 premi accuratamente selezionati e per i quali la Fondazione ringrazia: Wilier Triestina, Stura Elettrodomestici e Telefonia Synergy, Alka Sport, Mirage, Forno Pasticceria Biroccio, Fantaghirò Cartoleria, Pnk, Beautycian Centro Estetico Filottrano, Italian Blu Parrucchieri Filottrano, Mac Max Filottrano, Erboristeria di Stefy, Sportful, Giordana, Astana, Euskaltel. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà martedì 10 gennaio nella Ciclofficina della Fondazione Michele Scarponi onlus in via Gemme 1.