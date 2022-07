Filottrano, i Lpom in tour con Manuel Agnelli

FILOTTRANO – I Little pieces of marmelade di Filottrano, band finalista al secondo posto del talent show di Sky 2020, riconosciuta a livello nazionale e considerata tra le più promettenti della nuova scena italiana, sono in tour con Manuel Agnelli, il loro mentore. Batteria, microfono e chitarra, Daniele Ciuffreda, insegnante di chitarra, e Francesco Antinori, sound engineer, hanno saputo conquistare in pochi anni pubblico e critica musicale per l’originalità e la potenza dei loro pezzi. Con Agnelli si sono già esibiti a Sesto San Giovanni, a Gradisca D’Isonzo e poi a Matera, il 5 agosto suoneranno a Ragusa, il 9 a Castrignano de’ Greci, il 12 a Bergamo.

Il disco

Sono la grande scommessa i Lpom, come li ha definiti Agnelli, arrivati a X Factor per sconvolgere e oggi, oltre a tutto il lavoro che li ha portati in alto, pronti a lanciare il loro disco cui hanno lavorato per tutto l’inverno. In testa tanta voglia di fare e l’album in uscita il 16 settembre, data appena resa ufficiale. I Lpom hanno partecipato anche, come strumentisti, al primo album solista di Agnelli in uscita il 30 settembre. Si intitola “Ama il prossimo tuo come te stesso “e ad anticiparlo, dopo “La profondità degli abissi” e “Proci”, è il singolo “Signorina mani avanti”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il tour di Agnelli è partito da Torino il 7 scorso ed è occasione per ascoltare i molti brani che hanno reso celebre il musicista, dagli Afterhours ad oggi. Manuel è accompagnato dai Little pieces of marmelade, Giacomo Rossetti dei Negrita e Beatrice Antolini. Lo stile è trasgressivo con sonorità hard core e influenze grunge, contaminate da rock alternative e psichedelico. Loro, i Lpom, sono stati l’eccezione nell’edizione di X factor 2020, la 14esima. Nella finale hanno suonato in duetto proprio con Agnelli “Veleno” degli Afterhours, poi nella manche dei best hanno presentato “I am the walrus” dei Beatles, “Bullet with butterfly wings” degli Smashing Pumpkins e “Gimme all your love” degli Alabama Shakes.