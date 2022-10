Filottrano, scontro frontale tra una moto e un furgone: atterra l’eliambulanza

Il centauro, un 58enne di Osimo, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette

FILOTTRANO – Scontro frontale tra una moto e un furgone, oggi verso le 13,30 in via Piana Troscione, strada secondaria che collega Filottrano a Osimo, contraddistinta da numerose curve e da una carreggiata stretta e insidiosa. Una zona non nuova a incidenti, purtroppo.

La moto, secondo una prima ricostruzione ora al vaglio dei carabinieri di Osimo, era diretta verso Filottrano e improvvisamente, all’uscita di una curva si è scontrata con un furgone di una ditta artigiana che invece procedeva nella direzione opposta, verso Osimo. Un impatto violentissimo in seguito al quale la potente Honda è andata quasi completamente distrutta. Il centauro (un 58enne di Osimo) è stato sbalzato a terra. Rimasto sempre cosciente, ha riportato traumi e fratture. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Potes del 118 di Filottrano e i carabinieri della Compagnia di Osimo. Data la dinamica e la gravità del sinistro, è stata anche fatta atterrarel’eliambulanza Icaro01 da Torrette. Il centauro è stato dunque trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Le sue condizioni sono gravi. Illeso il conducente del furgone, sentito dai carabinieri per la dinamica. I militari hanno eseguito i rilievi di legge sulla base dei quali verrà accertata la dinamica del sinistro con le relative responsabilità.