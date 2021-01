Filottrano, frontale tra due vetture: automobilista in eliambulanza a Torrette

Il sinistro si è verificato in via Quercia, tra Montoro e San Biagio. Intervenuti i carabinieri e due squadre dei Vigili del fuoco

FILOTTRANO- Uno scontro frontale tra due auto si è verificato questa mattina alle 7,30 in via Quercia, nel comune di Filottrano, al confine tra San Biagio e Montoro.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, nel violento scontro tra le due auto uno degli automobilisti è rimasto ferito in maniera più seria, anche se non sembra essere in pericolo di vita per fortuna.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, che ha liberato i due conducenti dalle lamiere affidandoli alle cure dei sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce gialla di Santa Maria Nuova. Dalla centrale operativa del soccorso 118 di Ancona è stata anche inviata l’eliambulanza per la dinamica maggiore del sinistro.

L’elicottero, atterrato in un terreno adiacente alla strada, ha caricato uno dei due automobilisti e lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, mentre all’altro conducente sono state date le cure necessarie sul posto dai sanitari delle ambulanze. La squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, intervenuta con due automezzi, ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per stabilire le cause del sinistro e le responsabilità.