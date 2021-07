Filottrano inaugura “Lafabbrica”, nuovo spazio culturale cittadino

Un’opera molto attesa, iniziata nel 2018 e completata in tre anni, che vuole diventare un importante punto di riferimento per il tessuto socio-culturale della città

FILOTTRANO – Si chiama proprio “Lafabbrica” il nuovo centro aggregativo ricavato all’interno dell’ex Orland di vicolo Beltrami a Filottrano che ha subito importanti lavori di riqualificazione. Un’opera molto attesa, iniziata nel 2018 e completata in tre anni, che vuole diventare un importante punto di riferimento per il tessuto socio-culturale della città.

I giovani, le associazioni e le famiglie da tempo necessitavano di un punto di incontro dove potersi confrontare, imparare un mestiere e suonare buona musica. La struttura si presenta al suo interno con lo stesso stile che si rivede nelle salette in cui provano i concorrenti della trasmissione Mediaset “Amici”.

L’amministrazione comunale ci ha investito 400mila euro e a breve dovrebbe arrivare il finanziamento della Fondazione Cariverona.

Il primo cittadino Lauretta Giulioni al taglio del nastro con la giunta

Le parole del sindaco Lauretta Giulioni

«L’obiettivo è restaurare tutta la struttura – ha detto il sindaco Lauretta Giulioni -. Cercheremo di reperire ulteriori risorse attraverso bandi pubblici e la Regione Marche. Lafabbrica ha ripreso vita nel migliore dei modi e si è rimessa in moto con la stessa efficienza e capacità che hanno sempre contraddistinto le persone che frequentavano l’ex Orland fin dalla sua creazione».

A settembre partiranno i servizi legati alla ludoteca, il centro per la famiglia con l’associazione “Gioia di vivere” e lo sportello psico-pedagogico. La banda Città di Filottrano e l’associazione musicale “Il Cusanino” avranno lo spazio per potersi esercitare e suonare. La struttura ospiterà anche una sorta di scuola per i mestieri in collaborazione con la Confartigianato e iniziative sull’imprenditorialità con il contributo di Confapi.