Filottrano in lutto, si è spento Sergio Baleani

FILOTTRANO – Sergio Baleani se n’è andato a 87 anni lunedì 27 febbraio. Aveva dedicato l’intera vita alla sua famiglia, alla sua azienda tessile “Creazioni Baleani” a Filottrano. «Sergio Baleani ci ha lasciato – dice l’ex sindaco Ivana Ballante -. Una vita intensamente dedicata alla sua famiglia, alla sua azienda, ai collaboratori, alla crescita della realtà economica e sociale di Filottrano, che gli è riconoscente e grata. Intraprendente, determinato, perseverante, ha creato fin dagli inizi degli anni Settanta la propria azienda, divenuta un costante riferimento per l’occupazione di tante famiglie, trasmettendo poi la sua passione, il senso di rigore e di sacrificio ai propri figli, fungendo da esempio e da maestro. Profondamente addolorata per la perdita di un caro amico cui ero legata da sincera amicizia ed affetto, mi stringo a tutta la sua grande famiglia con rispetto ed amore. Ciao Sergio, grazie».

Forti le parole del primo cittadino Lauretta Giulioni: «“Coraggio, perseveranza, passione di chi sa tessere la vita, donare e formare bellezza”, “La forza di chi sa lasciare un’impronta del suo cammino”. E’ così che vogliamo ricordare Sergio Baleani, cittadino benemerito, che ha saputo scrivere una pagina importante della nostra città. Capostipite di una grande famiglia e amante del suo territorio, è stato un imprenditore lungimirante, perché ha saputo costruire un’azienda “a misura d’uomo”, elevando il valore della risorsa umana alla pari del valore del capitale e dell’investimento. Questo modello organizzativo, espressione della sua visione imprenditoriale, ha garantito all’azienda sviluppo e benessere ininterrotto nel tempo, diffuso e condiviso con la sua Filottrano. La sua incisiva azione sociale si è fatta sentire anche nel mondo sportivo filottranese dove negli anni non ha fatto mai mancare il suo appoggio a favore della buona crescita delle nuove generazioni. Questo “stile Baleani” che Sergio ha creato ora è nelle mani dei suoi figli e delle nuove generazioni, depositarie del suo saper fare che stanno già interpretando al meglio. A Sergio un grande ringraziamento per il suo percorso di vita e per l’esempio che lascia a tutti noi. Alla moglie e ai figli un grande abbraccio e le nostre più sentite condoglianze».

Baleani da qualche tempo aveva lasciato il timone della fiorente attività ai figli ma era sempre presente in azienda. Lascia la moglie Antonietta e i figli Marino, Giorgio, Alberto e Liana. La camera ardente si può visitare nella casa funeraria Bottegoni. La cerimonia funebre si svolge oggi (1 marzo) alle 15 nella chiesa di San Francesco.