Filottrano in lutto per la scomparsa di Michele Coppari

FILOTTRANO – Filottrano è inl lutto per la scomparsa di Michele Coppari. Il proprietario dell’azienda agraria “Mater amabilis” è deceduto ieri, 22 dicembre, a 49 anni. Era molto conosciuto nella zona e nell’ambiente dell’agricoltura biologica, uno dei pionieri dei prodotti bio a Filottrano.

Già da giovanissimo era entrato nell’ambiente con tutta la dedizione che ha trasformato in professionalità e amore per quello che faceva. Un male l’ha strappato alla vita nel fiore della sua attività. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di quanti lo conoscevano. Dalla trattoria filottranese Gallo rosso con cui collaborava dicono: «Questo anno nefasto si è portato via anche un pezzo di noi. Grazie Michele, per la passione con cui ti sei preso cura della tua terra».

Anche l’assessore ai Lavori pubblici Doriano Carnevali ha espresso il suo cordoglio: «Esprimo tutta la mia vicinanza ai cari di Michele. Condoglianze per un uomo vero». «È stato un custode del tempo, un guardiano della natura, un maestro umile e prodigo di insegnamenti – scrive un’amica -. Tu che vivevi nel profondo rispetto del ciclo delle stagioni, tu che hai donato alla comunità una risorsa così preziosa come la tua “Mater abilis” continua ad aver cura di noi. Abbiamo bisogno di anime illuminate come la tua e il corpo non è che un trascurabile limite».

Lascia nel dolore i genitori Giancarla e Attilio, la sorella Caterina e il fratello Nicola, abbracciati da tutti coloro che l’hanno amato. Il funerale si tiene oggi pomeriggio, 23 dicembre, alla 14.30 nella chiesa di San Francesco di Filottrano. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene in memoria del loro caro.