Filottrano, un esposto dei residenti contro le “corse in auto” a Tornazzano

FILOTTRANO – Nel tratto di strada dal civico 91 della provinciale 8 al santuario di Tornazzano a Filottrano la pericolosità per chi la percorre in auto è davvero alta. Lo scrive la firmataria di un esposto al Prefetto di Ancona che ha raccolto le istanze di tanti altri cittadini. «Gli automobilisti procedono ad alta velocità e le abitazioni poste a ridosso della strada con accesso diretto da questa, rischiano ogni giorno la propria incolumità – afferma nell’esposto -. Nonostante le annose proteste dei cittadini fatte dall’amministrazione comunale e appelli agli automobilisti per limitare la velocità, non si è raggiunta alcuna soluzione per risolvere tale grave problema per Tornazzano. Le auto usano quel tratto come pista da corsa infatti dopo le ore 20 c’è chi si diverte a percorrere quella strada nel minor tempo con le auto accoppiate. I cittadini qui vivono la quotidianità terrorizzati con il rischio che prima o poi avvenga l’incidente mortale». L’esposto continua: «È vero che i provvedimenti vengono presi dopo che succede l’irreparabile ma la vita è una sola e non credo sia giusto metterla a rischio per l’indifferenza degli enti preposti».

Il problema del traffico

Un problema, quello del traffico “selvaggio” in quella strada, che interessa molto anche l’opposizione cittadina che ha spesso sensibilizzato gli enti preposti a prendere provvedimenti al riguardo prima che sia troppo tardi e si verifichino incidenti molto gravi. In passato era stato installato anche un autovelox, da tempo però non funzionante in quanto la normativa lo considera troppo vicino al centro abitato per mettere una strumentazione fissa di rilievo della velocità a distanza.