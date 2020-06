Filottrano, vuole i soldi per la droga e ferisce la madre: arrestato 30enne

I militari hanno tratto in arresto il giovane con l’accusa di lesioni personali aggravate e tentata estorsione. Per la donna sono stati attivati i soccorsi: trasportata al Pronto Soccorso di Jesi, le sono state diagnosticate lesioni da taglio sul dorso della mano

FILOTTRANO – Al centralino del 112 della Centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Osimo, ieri pomeriggio, 16 giugno, è arrivata una richiesta di intervento. Proveniva da un’abitazione di Filottrano dove era stata segnalata un’accesa lite familiare: un 30enne aveva colpito violentemente la madre con calci e un coltello da cucina.



Di lì a breve i carabinieri di Filottrano e quelli di Osimo, giunti sul posto, hanno fermato il giovane che si era appena disfatto dell’arma, sottoposta a sequestro. Per la donna sono stati attivati i soccorsi: trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Jesi, le sono state diagnosticate lesioni da taglio sul dorso della mano destra giudicate guaribili in sette giorni.

I militari hanno tratto in arresto il figlio con l’accusa di lesioni personali aggravate e tentata estorsione. In sede di stesura dell’atto di querela, è emerso che c’era stata una richiesta di soldi, circa 50 euro, avanzata dal figlio e non assecondata dai genitori, motivo per cui è scaturita la discussione sfociata poi nelle lesioni.

Il giovane è stato portato nella sede della caserma dei carabinieri e solo stamattina, 17 giugno, il giudice del tribunale di Ancona ha disposto la liberazione del giovane con l’impegno da parte dell’interessato di seguire un percorso terapeutico per tossicodipendenti.