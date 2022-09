Filottrano, crolla un ponte: chiusa via Rovigliano

FILOTTRANO – L’ondata di maltempo non ha risparmiato neanche la zona di Filottrano, dove fin dalla nottata si sono registrati allagamenti e strade invase dal fango. Il sindaco Lauretta Giulioni costantemente in contatto con le squadre della Protezione civile comunale, ha diramato una comunicazione con cui avvisa la popolazione della chiusura di via Rovigliano, a valle, per il dissesto del ponte a seguito del maltempo. «Sono già stati avvisati i vigili del Fuoco che stanno organizzando l’intervento – rassicura il primo cittadino – il personale dell’ufficio tecnico prosegue nel suo lavoro di ripristino e di monitoraggio delle strade e dei ponti, oggetto questi ultimi di particolare osservazione. Si sta controllando al momento via Taverna e lavorando al ripristino della viabilità di via Legalasino e delle altre vie per riportare quanto prima la situazione alla normalità. Si raccomanda la massima prudenza nella percorrenza delle strade in ragione della presenza di smottamenti. Si raccomanda ancora di evitare le percorrenze oggetto di segnalazione». Via Marinuccia dopo una iniziale chiusura al traffico è stata riaperta ma si raccomanda comunque prudenza.

Il ponte di via Rovigliano