Filottrano, il cinema teatro Torquis compie 20 anni

FILOTTRANO – Sono passati esattamente 20 anni dal primo spettacolo cinematografico al cinema teatro Torquis di Filottrano, dal primo biglietto staccato del film “Harry Potter e la pietra filosofale” all’ultimo in ordine cronologico di qualche giorno fa, “Avatar 2”. Tante le pellicole che sono passate nella sala alternando prime visioni ai grandi classici del cinema italiano, commedie all’italiana e colossal che hanno fatto la storia del cinema. Sono centinaia e centinaia le proiezioni che la Pro loco (da sempre gestore del teatro) ha proposto alla clientela di Filottrano e non solo in questi lunghi 20 anni.

Le parole di Morresi

«Negli anni abbiamo anche inserito degli spettacoli teatrali per variare un po’ la scelta culturale che possiamo offrire grazie a questo gioiello che abbiamo in gestione – dice il presidente Simone Morresi – e che a breve sarà oggetto di lavoro grazie ad un fondo che siamo riusciti a reperire nel Pnrr (grazie anche alla collaborazione del Comune). Purtroppo a causa della pandemia le presenze degli spettacoli cinematografici sono precipitate, da noi come in tutto l’ambiente cinematografico (meno 60 per cento), ma con uno sforzo immenso stiamo tentando di rimanere aperti essendo una delle poche monosale delle provincia rimasta aperta dopo il Covid. Un particolare ringraziamento va anche ai vari sponsor che in questi anni ci hanno sostenuto permettendoci di proporre film con un ottima qualità audio-video ad un prezzo contenuto».