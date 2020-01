La Filottranese nella tana del Marzocca cerca punti playoff

FILOTTRANO – Continuità, gioco e punti. La Filottranese, attualmente quinta forza del girone A di Promozione, cerca il massimo dalla trasferta nella tana dell’Olimpia Marzocca. I biancorossi troveranno una squadra in salute e reduce dal successo sul Camerano che ne ha rilanciato le ambizioni in zona salvezza. Per portarsi via l’intera posta in palio servirà una Filottranese attenta e cinica, come ribadito dallo stesso allenatore:

«L’Olimpia Marzocca è un avversario temibile. Non bisogna guardare molto alla classifica in questo caso, anche perchè sono in serie positiva da un paio di giornate. Si sono rinforzati con il mercato di riparazione e cercano punti per risalire la china. All’andata ci misero in difficoltà, pertanto dovremo scendere in campo con la massima attenzione e cercare di ripeterci dopo il successo contro il Barbara».

«Il girone di ritorno è un campionato nuovo, possiamo dire, e dovremo cercare di fare più punti possibili. Mancherà ancora Santoni, out per infortunio, mentre rientrerà dalla squalifica Focante».

Si giocherà sabato 18 alle ore 14.30 al Bianchelli di Senigallia. Dirigerà Paoloni di Ascoli Piceno.