Osimo si prepara alle feste di Natale annunciando lo scivolo di ghiaccio

OSIMO – Manca più di un mese al Natale ma già tante città si stanno organizzando per offrire ai cittadini e ai visitatori, sempre nel rispetto delle misure anti Covid, festività serene e piene di eventi. «Anche questo Natale abbiamo voluto pensare ai nostri bambini, regalando loro qualcosa di unico per divertirsi in città. Allestiremo in piazza Boccolino a Osimo un grande scivolo di ghiaccio sintetico: una novità assoluta rispetto alla tradizionale pista di pattinaggio degli ultimi anni». L’annuncio arriva a più di un mese dal Natale dal sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. Sarà una struttura adatta a tutti, innovativa ed ecosostenibile, perché priva di generatore di corrente. Una novità per la città che negli anni scorsi aveva proposto un altro intrattenimento che ha avuto un grande successo, la pista di pattinaggio sul ghiaccio sistemata sempre nella piazza centrale. Una pista cui i più piccoli hanno dovuto rinunciare l’anno scorso per colpa del Covid.

Ecco come sarà lo scivolo di ghiaccio

Quest’anno invece la nuova attrazione ci sarà e l’amministrazione comunale sta già lavorando per organizzare eventi e quant’altro per allietare le feste fino all’Epifania.

Anche in Valmusone però si riscontra un aumento di contagi tanto che nella vicina Loreto il sindaco ha deciso di annullare gli ultimi incontri previsti nei comitati di quartiere e ogni altro evento pubblico, ritenendo fondamentale adottare ogni misura utile a contrastare la diffusione del virus.

Al momento per il Natale a Osimo, oltre allo scivolo, è certo il mercato straordinario domenica 12 e 19 dicembre. L’edizione 2020 era saltata per il Covid. È già stata pubblicata la graduatoria provvisoria per gli ambulanti che potranno prendervi parte.

Aspra la polemica dell’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza delle Liste civiche Stefano Simoncini: «Irresponsabili al governo cittadino. Nel giorno in cui inizia ufficialmente la quarta ondata Covid, Pugnaloni annuncia lo scivolo di ghiaccio per Natale. Un gioco riservato principalmente a bambini e ragazzi, cioè la popolazione non vaccinata. Un possibile veicolo di contagio per i più piccoli».