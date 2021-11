Feste d’autunno e turismo itinerante: così la Valmusone celebra la stagione

OSIMO – Nonostante l’emergenza pandemica sia ancora in atto e la stagione estiva è ormai terminata, Osimo e Castelfidardo non vogliono rinunciare ai flussi turistici anche nei mesi più “difficili”. Per questo entrambe le città hanno organizzato il rilancio con eventi e con la promozione del turismo itinerante. Anche oggi, lunedì primo novembre, il centro di Osimo ospita la Festa d’autunno e la 16esima edizione del Castagna day. Promossa dal Comune in collaborazione con la Asso e la Società operaia di mutuo soccorso, è tornata la tradizionale festa autunnale, dopo un anno di stop dovuto al riacutizzarsi della pandemia da covid-19.

Degustazioni in piazza Boccolino caldarroste e vin brulè e acquistare prodotti tipici autunnali prodotti da aziende agricole locali. C’è anche l’area per i bimbi (con truccabimbi e bolle di sapone) a piazza Boccolino e la cena prevista al chiostro della Basilica di San Giuseppe da Copertino. Green pass obbligatorio. Fino alle 20 di oggi oltre alle caldarroste e prodotti locali di piazza Boccolino arriveranno espositori di prodotti tipici (circa 20) e giostrine per i più piccoli in piazza del Comune e lato Sacramento. Pranzo e cena con prodotti locali al chiostro a cura della Società operaia e musica itinerante dei gruppi “La Damigiana” e “La Staccia” allieteranno il pomeriggio. La viabilità è chiusa negli orari di maggiore affluenza di pubblico. «Un ringraziamento agli organizzatori per l’enorme lavoro fatto in queste settimane e mesi e l’auspicio che un rinnovato spirito di festa accompagni i concittadini osimani – informa l’assessore al Turismo Michela Glorio che fa il punto -. È stato un grande lavoro svolto, da tutto il personale dell’ufficio turistico, anche per il 2021, anno in cui hanno accompagnato quasi 10mila visitatori nei soli mesi di apertura (da maggio ad oggi) registrando più di tremila e 500 presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e in linea con i numeri registrati in epoca pre covid».

Grotte superstar con eventi speciali per Halloween ma anche area camper a prezzi agevolati: per il ponte di Ognissanti il camping club di Fano ha promosso un raduno di camperisti per visitare la Osimo sotterranea e i principali monumenti della città, oltre che fruire delle specialità enogastronomiche osimane. L’amministrazione comunale ha concesso loro di utilizzare parte del piazzale del San Carlo: essendo più di 20 camper, infatti, l’area sosta camper di via De Gasperi non era sufficiente ad ospitarli tutti. Proprio per la promozione del turismo itinerante, l’amministrazione comunale ha azzerato, per il 2021, il costo per l utilizzo dell’area sosta camper rendendola gratuita, previa registrazione.

Castelfidardo non è da meno. È stata una stagione estiva di crescita in termini di ricettività e sotto il profilo della dotazione di servizi anche tecnologici grazie all’installazione di un sistema automatizzato di accesso attraverso QrCode, fruttano all’area camper “La fisarmonica” di via delle Sgogge una preziosa gratifica. I rappresentanti dell’associazione “Camper Club Conero” Graziano Magagnin e Cristiano Basili, il responsabile nazionale del turismo itinerante Gabriele Gattafoni e la presidente del centro est Italia Maria Pepi hanno riconosciuto alla città, per il tramite del sindaco Roberto Ascani e di Alessandro Silvi della Pro loco, lo status di “Comune amico del turismo itinerante”. Un conferimento che consente di esporre il relativo cartello stradale appositamente realizzato dall’Unione club Amici per contraddistinguere le realtà territoriali che contribuiscono allo sviluppo intelligente e sostenibile del turismo accogliendo in apposite aree attrezzate questo modo alternativo e sempre più di tendenza di viaggiare. L’area camper è aperta tutto l’anno grazie all’assessorato alla cultura e turismo che ha creduto in questo progetto e all’impegno della Pro loco che offre una disponibilità e un sostegno continuo anche per chi preferisce prenotarsi telefonicamente.