Festa del patrono a Osimo, arriva la cantante Noemi

OSIMO – Osimo si organizza per le feste patronali che si terranno dal 17 al 19 settembre. È stato appena annunciato il tanto atteso nome dell’ospite della serata del 18, San Giuseppe da Copertino. Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto stamattina, 31 agosto: «Sono davvero felice di poter dare il buongiorno annunciando che sabato 18 settembre, in occasione della festa del Santo patrono San Giuseppe da Copertino, Osimo ospiterà la straordinaria voce di Noemi. Vi aspettiamo, come da tradizione, in piazza del Comune. Sarà, anche quest’anno, un gran bello spettacolo».

Il luna park e la fiera

Fervono già i preparativi. Sono in corso di montaggio le luminarie per il centro storico. Fino al 23 settembre stazionerà il luna park tra piazza Gramsci e via Saffi per la gioia dei bambini. L’arrivo delle giostrine comporta una piccola rivoluzione del traffico nell’area centralissima. Confermata la fiera con le bancarelle da piazza Dante a piazza del Comune, per cui sarà necessario il Green pass, e l’area street food in via Saffi a piazza Nuova. Ne arriveranno circa 70 di banchi di ogni genere, come ha detto l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Michela Glorio. Non si correrà il trofeo ciclistico “Rigoberto Lamonica” ed è stato cancellato lo spettacolo pirotecnico.

Le luminarie in corso Mazzini

L’ordinanza

L‘ordinanza sindacale varata a fine luglio per limitare situazioni eccessive legate alla movida in centro storico non sarà prorogata. La giunta comunale ha deciso di rispettare il termine di scadenza di ieri (lunedì 30 agosto) ma si è ripromessa di valutare una sua nuova applicazione per il weekend di festa patronale con lo stesso obiettivo di limitare circostanze di degrado e disagio segnalate in centro storico e provocate dall’eccessivo consumo serale di alcol. L’ordinanza in vigore da fine luglio a fine agosto ha impedito il consumo di alcol d’asporto dopo le 23, l’utilizzo di contenitori di vetro dopo le 21 e della musica nei locali dopo mezzanotte.