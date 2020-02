Osimo, presentato il Carnevale per bambini targato Croce rossa e Avis

OSIMO – Domenica 23 febbraio, alle 15, torna uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale osimano. Con ancora più entusiasmo, il Carnevale per i bambini, promosso dalla Croce Rossa e dall’Avis di Osimo, giunge alla sua 14esima edizione. Confermata la location del PalaBaldinelli, come l’anno scorso, per rispettare la recente normativa sulla sicurezza e per accogliere il numeroso pubblico pronto ad arrivare. Sarà predisposta un’area dedicata ai gonfiabili e si susseguiranno alcuni spettacoli: da Marameo Circus, con l’esibizione di spade infuocate, giocolerie aeree, contorsionisti e bolle di sapone, al classico spettacolo dei burattini, da quello dei personaggi Disney allo show di magia, al truccabimbi. Non mancherà neppure la degustazione delle prelibatezze tipiche del carnevale. Il Carnevale per i bambini sarà quindi l’occasione per sostenere Avis e Croce Rossa e promuovere l’impegno che da tanti anni portano avanti ad Osimo. Tutto questo è reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, di Astea Energia, della Geosport della Bcc di Filottrano e del Csv Marche.

«Sarà una grande festa per tutta la città – ha commentato il sindaco Simone Pugnaloni oggi, 15 febbraio, alla presentazione dell’evento nella sala Vivarini del Comune – sia per grandi che per piccini. Da un paio d’anni, oltre a dare come sempre il patrocinio per questo evento, questa festa è un po’ diventata il Carnevale della nostra città. Il nostro invito è quello a un po’ di solidarietà nei confronti di queste due associazioni, che sono due realtà importanti della nostra città».

Grande soddisfazione per il traguardo della 14esima edizione da parte dei presidenti delle due associazioni. «E’ un evento storico – ha detto il presidente della Cri Osimo Adriano Antonella – che ci vede insieme all’Avis per questa giornata di festa. Ci teniamo a far sapere che la Cri Osimo, oltre alle tante attività che svolge quotidianamente sul territorio, è anche vicina ai bambini con questo tradizionale carnevale. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per la vicinanza nei nostri confronti e dell’Avis». Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Avis Osimo Matteo Valeri: «E’ importante la collaborazione tra associazioni di volontariato e la festa di carnevale è l’esempio lampante di come questa dia i suoi frutti. Sarà un pomeriggio ricco di eventi per stare insieme, sia per grandi che per piccoli, ovviamente venite tutti in maschera». Ingresso cinque euro per gli adulti, gratuito per i bambini.