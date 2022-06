Osimo, FdI chiede un pallone geodetico a San Biagio

OSIMO – Il 15 giugno sarà aperto il bando “Sport e periferie 2022” per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e periferie. «Ci auguriamo che il Comune di Osimo intenda partecipare. Come spesso accade, i fondi da cui attingere ci sono ma la macchina amministrativa deve attivarsi per poterne usufruire – dice Michela Staffolani di Fratelli d’Italia -. Oltre agli interventi necessari già menzionati ed individuati dall’amministrazione comunale, ci è stata segnalata, dai cittadini della frazione, la necessità di realizzare un pallone geodetico a copertura del campetto esterno di San Biagio. Da tempo l’aumento della popolazione, con il relativo aumento delle realtà sportive, ha portato a una carenza di spazi orari nella sola palestra disponibile, quella della scuola».

Alcune associazioni sono state costrette a migrare nella vicina Ancona, dove il costo orario da sostenere è estremamente più alto. «La palestra della scuola risulta, inoltre, inadatta per la pratica di alcuni sport come calcetto e basket perché provvista di specchi alle pareti, accessorio utile per alcune attività ma pericoloso in altri contesti. Ci facciamo portavoce di questa necessità, come ci faremo portavoce di tutte le richieste che ci perverranno. Nelle prossime settimane, organizzeremo degli incontri di ascolto nelle frazioni».

Festa dello sport

Altra polemica impazza sul fronte sportivo, da parte di Monica Bordoni, consigliere delle Liste civiche di Osimo: «Nessuna iniziativa all’orizzonte dal Comune di Osimo per la Festa nazionale dello Sport. Davvero un grande peccato. Lo sport è un settore fondamentale per la ripresa del Paese in questo momento di ripartenza e l’assenza di progetti volti a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport è il risultato di un’amministrazione e un governo poco attenti al benessere psicofisico e alla socialità dei cittadini osimani, soprattutto dopo il periodo di pandemia. Solidarietà e sostegno a tutti gli atleti e a tutte le associazioni sportive del territorio osimano che si vedono negate ancora una volta occasioni di promozione , integrazione e socializzazione».