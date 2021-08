Ex cinema Concerto di Osimo, ecco il cronoprogramma dei lavori

OSIMO – Il Comune di Osimo ha inviato una missiva a Regione Marche e Ordine dei frati conventuali per comunicare che dal 20 settembre prossimo avvierà il cantiere di propria competenza all’ex cinema Concerto che si affaccia sulla piazzetta San Giuseppe. I lavori, come da contratto di appalto sottoscritto con la ditta Consorzio Stabile Campania, per un importo di 400mila euro, saranno completati in sei mesi. L’obiettivo dunque è inaugurare entro la Pasqua 2022 l’auditorium da 99 posti da adibire a sala proiezioni e conferenze.

Il sindaco

«La data è stata comunicata per sollecitare la conclusione dei lavori della ditta incaricata dai frati minori di San Francesco, che stanno sistemando gli spazi acquistati per 550mila euro (porzione del piano terra e primo piano dell’ex cinema e l’ex sede della banda cittadina), lasciando al Comune un ampio spazio grezzo al piano terra (ex platea) dove allestire l’auditorium», dice il sindaco Simone Pugnaloni. L’intero stabile, come da variante di progetto, sarà collegato con un camminatoio all’adiacente mercato coperto e, tramite ascensore, ai piani superiori dove verrà trasferita la più grande biblioteca francescana del Centro Italia, fruibile al pubblico. Per la grande valenza turistico culturale dell’accordo di programma, il progetto aveva beneficiato di un contributo regionale importante, destinato dal Comune proprio alla realizzazione dell’auditorium-sala proiezione. «I lavori di competenza dei frati sono in fase molto avanzata, siamo certi che la ditta da loro incaricata terminerà entro il 20 settembre il proprio intervento al piano terra per farci avviare il nostro cantiere sul locale che ci consegneranno grezzo e da riconvertire in sala polivalente».