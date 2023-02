Estra Prometeo, è già operativo il nuovo ufficio al pubblico di Castelfidardo

Ancora in fase di restyling ma reso comunque già operativo per rispondere alle crescenti esigenze dei clienti. Ecco dove e quando

CASTELFIDARDO – E’ già operativo il nuovo ufficio al pubblico di Estra Prometeo di Castelfidardo che si è spostato in Piazza Don Minzoni, 6 ed è aperto il mercoledì e il venerdì 9 – 14 e 14,30 – 17,30.

Ancora in fase di restyling (in linea con gli altri sportelli del gruppo a partire dall’insegna) ma reso comunque già operativo per rispondere alle crescenti esigenze dei clienti di rivolgersi al personale di Estra Prometeo, nello store si potranno sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra sbrigare tutte le pratiche (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni, ecc.) oltre al servizio di pagamento con POS delle fatture dei consumi.