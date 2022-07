Estate in Valmusone, Osimo si accende con i “Venerdì di luglio”

OSIMO – Oggi, venerdì 1 luglio, tornano a Osimo i “Venerdì di luglio”, il format proposto ormai da tanti anni dal Comune che abbina ai saldi e allo shopping serale gli eventi musicali, le mostre fotografiche nell’atrio comunale, le visite guidate e angolo food della Società operaia di Mutuo soccorso. Quest’anno ci sono due grandi novità: ad animare il centro storico ci saranno artisti di strada che con le loro arti cattureranno l’attenzione di grandi e piccini e poi la rassegna musicale “Nova scena”, con band della zona che si esibiranno nei primi tre venerdì di luglio a piazza Nuova dalle 21 a ingresso libero. Sono 12 gli artisti che hanno chiesto e ottenuto l’adesione al concorso, che mette in palio oltre alla visibilità in piazza del Monumento ai Caduti, accanto ai giardini pubblici, anche un buono spesa da 500 euro per servizi al circolo musicale “De André” di San Biagio gestito dal Loop live club, organizzatore assieme al Comune della rassegna. Nei venerdì di luglio il maxiparcheggio e il tiramisù restano aperti fino all’1 di notte. Viabilità rivoluzionata e centro semiblindato. «E’ l’anno della ripartenza, dopo un periodo di sacrifici e di straordinaria forza d’animo da parte di tutti i cittadini – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Gli osimani meritano di tornare a vivere il loro amato centro storico. Al tempo stesso stiamo approntando piani di sicurezza ad hoc che consentano di coniugare il diritto di divertirsi con il rispetto delle regole e di tutti i residenti. Dalla prossima settimana da non perdere l’occasione di assaporare gli incantevoli panorami che hanno reso i nostri territori tra i più apprezzati dai turisti di ogni parte del mondo. Tutti i giovedì di luglio e agosto saranno organizzate visite guidate all’area archeologica di Montetorto».

L’estate a Castelfidardo

A Castelfidardo l’estate è all’insegna del recupero delle tradizioni, della collaborazione e della musica grazie ad un programma a più voci e a più mani sostenuto dalla Pro loco e dalle associazioni culturali del territorio. Dopo gli assaggi offerti dal Wow folk festival, dalla Festa Europea della musica e da “I favolosi anni ‘70”, il cartellone entra nei mesi di luglio e agosto nella fase a tutti gli effetti più calda con una fruibilità ampia e finalmente libera da restrizioni. La spina dorsale sono le giornate a tema che scandiscono la settimana. Il mercoledì è dedicato alle “Conversazioni in giardino” su argomenti ambientali, storici e artistici organizzate come di consueto dalla Fondazione Ferretti nello scenario dei giardini di palazzo Mordini. I venerdì di luglio accolgono il ritorno in pianta stabile del mercatino castellano: collezionismo, antiquariato, artigianato artistico, oggetti vintage e modernariato nei giardini di Porta Marina e in piazzale don Minzoni dalle 17 a mezzanotte in un contesto che include spettacoli musicali, sfilate e talk show tra cui il collaudato “Buonasera Marche Show” di Maurizio Socci. In accordo con la Cna e nove attività ristorative che hanno aderito all’iniziativa, sarà inoltre possibile cenare all’aperto: un “Girogustando” a scelta tra menù a prezzi convenzionati. Un invito dunque a riscoprire la dimensione della convivialità, della comunità e dello stare insieme, vivendo il centro storico e partecipando attivamente ad eventi differenziati nei generi proprio per intercettare ogni gusto. Tanti altri gli appuntamenti: dalla celebrazione del 4 luglio, data in cui ricorre la liberazione di Castelfidardo che sarà ricordata dalla manifestazione dell’Anpi, centro studi storici fidardensi e di “Castelfidardo Cultura Condivisa”, al concerto di domenica 10 luglio del Complesso Filarmonico alle 21.15 nel chiostro di Sant’Agostino, special guests i giovani fisarmonicisti di Castelfidardo. Poi il fascino della rievocazione storica “Tracce di 800” che il 19 e 20 agosto regalerà una delle edizioni più scintillanti di sempre. I due anni di stop sono stati per certi versi un volano di idee e progetti che troveranno concretezza in un’atmosfera di rinnovato entusiasmo, allargando e parzialmente modificando le location: dagli allestimenti a cura dei quartieri, ai figuranti in costume, dalle botteghe dei mestieri alla caccia al tesoro, dal palio dell’acqua alla musica e per la prima volta si potrà apprezzare la magia delle fontane danzanti Domici’s che a Porta Marina produrranno, come nelle più illustri capitali europee, spettacolari giochi di colore, luci ed acqua.