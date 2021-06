Estate osimana al via, ecco il calendario degli eventi

L’estate si accende a Osimo. Il cartellone estivo è stato presentato in sala Vivarini in Comune. Confermati i classici format e introdotta una grande novità

OSIMO – L’estate si accende a Osimo. Il cartellone estivo è stato presentato in sala Vivarini in Comune oggi, 18 giugno. Si parte con la “Rassegna a più voci” a cura dell’associazione “Rovine circolari” già giovedì 24 giugno alle 21 al chiostro di San Francesco, Silvia Ballestra dialoga con Stella Sacchini, secondo appuntamento primo luglio e il terzo il 3 con il Premio nazionale Anpi a palazzo Campana.

La novità del 2021

Novità di quest’anno “A riveder le stelle…in piazza Dante”, rassegna con illustri protagonisti, come annunciato ieri in Comune dal sindaco Pugnaloni e dall’assessore Pellegrini alla presentazione del cartellone estivo. Il 21 luglio protagonista Umberto Galimberti con “Il disagio giovanile nell’età del nichilismo”, il 22 Peppe Servillo & Solis String Quartet, giovedì 29 Giobbe Covatta in “La divina commediola”, il 5 agosto “Il doppiatore marchigiano”, il 12 Vittorio Sgarbi con il suo nuovo spettacolo “Dante Giotto” e il 16 concerto con Marco Santini, Rosa Sorice e “Gli Amici dello zio Pecos”.

La mostra di Haring

Spazio poi a “Made in Buggiani”, due giorni assieme al protagonista della mostra al Campana omaggio alla street art di Keith Haring. Il precursore italiano martedì 6 luglio alle 18 taglierà uno speciale nastro da lui disegnato, alle 20 ci sarà la sua “Urban performance”, interventi live dell’artista nel cuore della città storica, in corso Mazzini, e a seguire la conversazione pubblica assieme ai curatori della mostra Pietro Folena e Gianluca Marziani. Mercoledì 7 costruirà alcune opere assieme ai giovani che si iscriveranno al seminario.

Il sindaco Simone Pugnaloni e l’assessore Mauro Pellegrini hanno commentato: «Siamo riusciti a mettere a punto un grande calendario con eventi per lo più all’aperto all’insegna del divertimento e della sicurezza».

I format confermati

Confermati i cinque “Venerdì di luglio”, le notti bianche del centro con tanti eventi, spettacoli e negozi aperti, “Calici di stelle” il 10 agosto e il Cinema sotto le stelle a luglio e agosto nell’arena di palazzo Campana.

Giovedì 8 luglio “Love letters” (Lettere d’amore) di A.R. Gurney, opera teatrale presentata da Alessandra Fattorini e Michele Pirani, e giovedì 15 luglio alle 21 al chiostro di San Francesco “Teatri antichi uniti” in collaborazione con Amat. Confermati gli “Incontri musicali al chiostro” già da questo venerdì con le “Serenate” della Form, l’Orchestra filarmonica marchigiana, per proseguire il 2 luglio con “Chorando Brasil”, il 9 con “Wagner time”, domenica 11 con l’omaggio ad Augusto Mancinelli e mercoledì 14 con “Il castello del duca Barbablù”. Venerdì 16 luglio “All’opera”, musiche di Mozart, Donizetti, Puccini a cura dei talenti solisti dell’Accademia d’arte lirica di Osimo, venerdì 23 luglio “Viva Verdi!” con il Tiepolo Brass Quintet, venerdì 30 luglio “Musica e natura”, il 6 agosto “Le canzoni di Napoli” e venerdì 13 “Arie e duetti”. Spazio anche ai bambini con la “Scena dei piccoli”, la rassegna di teatro per ragazzi a cura dell’associazione “Specchi sonori” nel chiostro di San Francesco dalle 21.15 il 3, 10, 17, 24 e 31 luglio.