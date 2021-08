Erba incolta in città, Prima Loreto raccoglie le proteste dei residenti

Le segnalazioni di incuria sono fioccate in questa calda estate a Loreto e il gruppo di opposizione Prima Loreto ne ha raccolte tante per portarle all’attenzione del sindaco

LORETO – Le segnalazioni di incuria sono fioccate in questa calda estate a Loreto e il gruppo di opposizione Prima Loreto ne ha raccolte tante per portarle all’attenzione del sindaco. «Riceviamo da svariato tempo comunicazioni scritte e verbali da parte di cittadini residenti in varie parti del territorio lauretano per quanto riguarda la scarsa attenzione dell’amministrazione pubblica e della Polizia locale sull’estirpazione delle erbe infestanti e la non proprio decorosa tenuta della nostra splendida Loreto», dicono i consiglieri Paolo Albanesi, Belinda Raffaeli e Lucia Papa.

Le aree interessate dalle erbe infestanti

In particolare i consiglieri battono su via Suor Giuseppa Maria Carmelitana (zona Montorso) dove le erbe infestanti hanno creato il luogo adatto per la proliferazione di animali selvatici e ratti. «Se delle parte periferiche dove il gran pubblico non transita, il comune di Loreto pensa di poter fare a meno in pulizia e decoro, i cittadini che vi risiedono non sono della stessa opinione. Senza contare che anche altre due zone, centralissime, lamentano gli stessi problemi. In primis via Bramante, zona asilo nido “Il cucciolo”, e i locali dell’ex pizzeria Garibaldi, dove l’erba evidenzia lo stato di degrado e abbandono in cui è stato lasciato lo stabile (le erbe infestanti arrivano fin sopra la copertura)».

Il sollecito di Prima Loreto a vigili e Comune

L’erba invade marciapiedi

Prima Loreto insomma vuole sollecitare vigili e Comune: «Ci rivolgiamo al comando di Polizia, che fra i suoi compiti ha quello di avvisare e sollecitare i proprietari privati alla pulizia e all’estirpazione delle erba infestanti, e all’amministrazione del Comune di Loreto (che invece deve intervenire sulle proprietà comunali), ad ascoltare la voce e le numerose email che i cittadini scrivono. Siamo coscienti che le zone scoperte non sono solo quelle ma rappresentano una buona rappresentanza di quello che sta accadendo. Ringraziamo nel frattempo per aver iniziato solo dopo una segnalazione la pulizia di prospiciente a via Montale a Villa Musone. Le erbe infestanti sono poi una piccola parte dei problemi: mancano segnaletica precisa e adeguata, illuminazione, e ci sono grossi problemi in diversi manti stradali».