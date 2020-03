Endometriosi, Osimo aderisce al flash mob per la Giornata mondiale

OSIMO – Il mese di marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi e si conclude ogni anno nella data del 28 con una giornata per promuovere in tutto il mondo la conoscenza e la consapevolezza su questa patologia. Una patologia infiammatoria, cronica, altamente invalidante, spesso recidiva, e ampiamente diffusa tra le donne in età fertile: solo in Italia si stima che siano tre milioni le donne affette da questa patologia (una su dieci). A causa della scarsa conoscenza di tale patologia si stima inoltre che la giusta diagnosi avvenga dopo dieci anni dalla comparsa dei sintomi.

«L’informazione è l’unica arma di prevenzione per una diagnosi precoce. A tal proposito il Comune di Osimo aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione rendendo fruibile del materiale informativo sul sito internet e contribuendo alla divulgazione e alla conoscenza di questa patologia – dice l’assessore all’Ambiente Michela Glorio -. L’emergenza Covid quest’anno ha portato all’annullamento di tutti gli eventi previsti tra cui seminari, conferenze e la “WorldWide endomarch” prevista per oggi (28 marzo) a Roma ma l’alternativa digitale è pronta e aperta a tutti. L’invito è quindi a partecipare al flash mob facendosi scattare una foto con le braccia aperte possibilmente indossando una maglietta gialla o qualcosa di giallo e pubblicarla il 28 marzo a mezzogiorno sui propri canali social con l’hashtag #lontanemaunite. Sarà una marcia virtuale ma ugualmente efficace che mira a creare un abbraccio collettivo prendendo spunto dalla campagna sociale presentata dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per la lotta contro il Coronavirus “Facciamo luce sull’endometriosi”».