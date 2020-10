A Osimo l’Emporio della solidarietà, raccontato dalla serie tv “Firmato da te”

Attivo da due anni, offre una risposta concreta alle tante persone in difficoltà nella cittadina marchigiana ed è un riferimento per 500 nuclei familiari. Come è narrato su TV2000

OSIMO – Attivo da due anni a Osimo, l’Emporio della solidarietà offre una risposta concreta alle tante persone in difficoltà nella cittadina marchigiana ed è un riferimento per 500 nuclei familiari. Anche durante il periodo del lockdown ha continuato a svolgere la propria funzione, rafforzando le sue energie grazie alla generosità dei volontari. È così che tante famiglie, colpite dall’improvvisa crisi economica legata al Covid-19, sono riuscite ad assicurare il cibo a tavola per i propri figli.

Persone che mai avrebbero pensato di rivolgersi alla Caritas, hanno trovato accoglienza e uno sguardo di speranza dietro le mascherine. Un impegno svolto cercando di garantire la dignità e la promozione umana di ogni individuo, con un servizio di consegne a domicilio per anziani soli e soggetti non autosufficienti.

«L’Emporio della Solidarietà – spiega la responsabile Donatella Crocianelli – è stato un progetto desiderato per superare l’idea di assistenzialismo, applicato in precedenza, che prevedeva la distribuzione dei pacchi viveri alle persone che si rivolgevano alla Caritas. È stato un voler riconoscere la dignità degli individui a partire dalla possibilità di fare la spesa scegliendo i prodotti di cui hanno bisogno».

Ora questo impegno è raccontato da Firmato da te, un progetto televisivo di TV2000 che racconta, attraverso la voce dei protagonisti, cosa si fa concretamente con l’8xmille destinato alla Chiesa cattolica e segue le ricadute di un piccolo gesto nella quotidianità di tanti.

«L’Emporio è nato nel 2018 – sottolinea Olimpia Discoli, operatrice – attingendo ai preziosissimi fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica».

Realizzato attraverso il finanziamento della Caritas Italiana, mediante l’8xmille, e alla compartecipazione del Comune di Osimo, l’Emporio, secondo nel territorio diocesano dopo quello di Ancona, promuove una forma di sostegno che educa al consumo responsabile e alla programmazione del proprio budget.

«Per accedere all’Emporio – aggiunge Donatella Crocianelli – è necessario il passaggio dal centro di Ascolto dove la persona ci racconta cosa gli sta succedendo. Successivamente gli viene rilasciata una tessera a punti che consente di fare la spesa in totale libertà».

Grazie alla stipula di diverse convenzioni con supermercati, enti pubblici e privati, mense, i volontari ritirano gratuitamente i prodotti prossimi alla scadenza che trovano posto negli scaffali dell’Emporio. Un circuito virtuoso che assicura aiuto, vicinanza e conforto.

Concepita come percorso formativo per quattro emittenti televisive (Telepace di Verona e Telepace di Roma, Tv Prato, Teledehon di Andria), che hanno partecipato alla realizzazione dei filmati, Firmato da te è una serie, ideata e diretta da Gianni Vukaj, regista di TV 2000 in collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Il programma mette in luce il valore della gratuità, tocca la carne viva di ferite che spesso non si vogliono vedere, comprende gli sforzi di una chiesa in uscita, “ospedale da campo” che, anche nell’emergenza, non ha mai smesso di prendersi cura dei più deboli.