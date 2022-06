Elezioni comunali a Offagna, Ezio Capitani riconfermato sindaco

OFFAGNA – È stato riconfermato Ezio Capitani sindaco di Offagna per il prossimo quinquennio. 69 anni, il primo cittadino affronterà il secondo mandato alla guida del suo borgo con la lista civica “Rinascita per Offagna – Passione e responsabilità”. Ha vinto con 746 voti, il 65,73 per cento. Lo scrutinio dei due seggi è andato a rilento oggi, 13 giugno, ma nel tardo pomeriggio già dai primi dati il distacco era evidente.

Capitani tornerà a indossare la fascia tricolore. Non ce l’ha fatta Alessandro Desideri, 52 anni, consigliere di minoranza e già vicesindaco nella legislatura 2012-2017, a capo della lista civica “Offagna per tutti”. Ha raggiunto 389 voti (34,27 punti percentuali).

Soddisfacente l’affluenza ieri, 12 giugno, unica giornata di voto per il borgo che non sarebbe andato al ballottaggio: alle 12 di domenica infatti era al 18,46 per cento, alle 19 al 40,42 e alle 23, orario di chiusura, al 58,58, al di sotto comunque dei 63,70 con cui si chiusero le urne nel 2017. Capitani vinse con il 59,47 per cento ma quella volta sfidò altri due candidati, Donatella Manetti (33,11) e Danilo Pasqualini (7,42).

I dieci candidati consiglieri per la maggioranza sono Mattia Accorroni, Tiziano Bregagna, Joanna Choinka, Francesco Guidobaldi, Giulia Ippoliti, Valentina Marinelli, Stefania Nasuti, Luca Sabbatini, Tiziana Socci e Fabrizio Spinsanti. Candidati consiglieri a supporto della lista di Desideri sono l’ex sindaco Stefano Gatto, Flavia Carbone, Francesco Fattori, Filippo La Rosa, Laura Marchegiani, Cristina Monteburini, Angela Olsaretti, Martina Pierantoni, Silvia Pucci e Massimo Valente.