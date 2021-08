Edilizia scolastica, Osimo punta sulla nuova scuola primaria di Campocavallo

OSIMO – A bilancio sono già impegnati due milioni di euro, dopo il dietrofront alla realizzazione della struttura attraverso il fondo Miur. Adesso la scuola primaria di Campocavallo di Osimo si farà. L’iter avanza e proprio in queste calde ore a ridosso del Ferragosto il Comune ha affidato ad una rete temporanea di professionisti (Rtp) la progettazione definitiva della nuova elementare. Il 27 luglio scorso è stata inviata una richiesta di offerta all’ingegner Stefano Donati con studio a Montefano rispettando il principio di rotazione, visto che lo stesso professionista non è mai stato assegnatario di incarichi da parte del Comune.

Il termine dell’offerta

Entro il termine del 3 agosto andava presentata l’offerta e l’ingegner Donati, in qualità di mandatario, ha proposto una rete temporanea assieme all’architetto Fabrizio Tamellin di Monsano e all’ingegner Gianluca Cesareo di Falconara per una proposta di incarico da 83.428 euro compresa Iva. Il dirigente del Dipartimento del Territorio Roberto Vagnozzi ha quindi dato l’ok per l’affidamento dell’incarico, dopo le opportune verifiche sui sistemi telematici dell’Anac.

Il progetto

«Il progetto prima di essere consegnato sarà condiviso con insegnanti e genitori – spiega il primo cittadino Simone Pugnaloni -. Entro fine anno il progetto esecutivo per andare a gara e quindi, entro la primavera 2022, sarà dato il via al cantiere».

Il progetto definitivo dovrà seguire le indicazioni generali, modificate di recente dalla giunta, dell’elaborato preliminare redatto dal Comune per la nuova scuola di Campocavallo: dieci aule per ospitare due sezioni, tutti gli spazi previsti da legge per laboratori, uffici, mensa e bagni, palestra omologata dal Coni per utilizzo pomeridiano da parte delle associazioni sportive, piazza didattica di fronte al plesso e adiacente parcheggio di servizio nell’area acquistata dal Comune tra via Jesi e via Luna. Entro il 15 ottobre la Rtp dovrà consegnare il progetto definitivo che consentirà al Comune di contrarre il mutuo. L’importo, grazie a questo affidamento, potrebbe aumentare per migliorare la qualità dell’intervento.