Edilizia scolastica, Castelfidardo punta su cinque progetti

CASTELFIDARDO – Un imponente programma di interventi, un’altra spinta a beneficio di un settore strategico per la formazione e il futuro dei giovani. La Giunta comunale di Castelfidardo ha approvato cinque progetti di fattibilità tecnica ed economica che riguardano nuovi edifici, lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico con richiesta di finanziamento nell’ambito della legge 145/2018 e a valere sul “Pnrr Scuola” per quanto concerne l’asilo nido comunale. «Un’occasione unica per mettere in sicurezza definitivamente tutto il patrimonio scolastico del Comune, dando nel contempo un forte slancio economico ed occupazionale al territorio», spiega il sindaco Roberto Ascani. In gioco ci sono opere per cinque milioni di euro, che sommati ai contributi già catturati per la realizzazione della scuola media Mazzini e per la palestra scolastica al servizio del polo di via Montessori, fanno lievitare a 11 milioni e 400mila euro gli investimenti in ambito scolastico.

Nel dettaglio, questi i plessi attenzionati: