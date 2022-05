Osimo, doppio incidente: due i feriti

OSIMO – Doppio incidente oggi, 26 maggio, a Osimo.

Il primo si è verificato stamattina alle 10.15 e ha bloccato entrambe le direzioni della statale 16 all’interno di Osimo Stazione. Una Mercedes Classe B condotta da una recanatese di 53 anni, si è scontrata con una Ford Focus SW condotta da un 49enne di Porto Sant’Elpidio. Alla base dell’incidente sembra ci sia stata una mancata precedenza che ha portato all’urto tra le due vetture. La conducente della Mercedes ha riportato lievi lesioni e quindi è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo in codice verde dalla Croce Rossa di Osimo. Sul posto è giunta anche una squadra dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli mentre una squadra dell’Anas ha ripristinato le condizioni di sicurezza della sede stradale. La Polizia locale è intervenuta con due equipaggi per gestire la viabilità ed esperire i rilievi di legge. La strada è stata riaperta alla circolazione attorno alle 11.30.

L’incidente a Casenuove

Neanche il tempo di terminare i rilievi che ambulanze, Vigili del fuoco e Polizia locale sono dovuti correre all’angolo opposto della città dove, in via Molino San Polo a Casenuove, un Fiat Fiorino condotto da un filottranese di 73 anni si è ribaltato rimanendo su un fianco. Immediato l’intervento dei soccorsi: i Vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo la persona rimasta incastrata tra le lamiere e l’hanno poi affidata al personale della Croce rossa di Osimo ed ai sanitari giunti con l’eliambulanza che hanno ricoverato il conducente in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Gli agenti della Polizia locale, dopo aver interdetto il traffico per consentire i soccorsi complicati, stanno indagando sulle cause che hanno portato al ribaltamento.